У Києві від 2 травня розпочнуть приймання заяв до перших класів: яка процедура

У Києві від 2 травня розпочнуть приймання заяв до перших класів: яка процедура

В КМДА також назвали категорії, яким надається пріоритет при зарахуванні до першого класу.

Від 2 травня у Києві розпочнеться приймання документів у перші класи. Він триватиме до 31 травня.

Цього року документи можна подати як особисто, так і в електронному вигляді, або у вигляді поштових листів.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Цього року зарахування до 1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених факсом, або електронною поштою на адресу школи. Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 23 серпня 2022 року включно", – зазначив він.

Пріоритет при зарахуванні до першого класу отримають такі категорії дітей:

- ті, що проживають на території обслуговування закладу;

- зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

- діти, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та діті працівників цих закладів.

Нагадаємо, у МОН повідомили, у якому форматі будуть завершувати навчальний рік університети та коледжі.

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