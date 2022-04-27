У Києві від 2 травня розпочнуть приймання заяв до перших класів: яка процедура

В КМДА також назвали категорії, яким надається пріоритет при зарахуванні до першого класу.
Від 2 травня у Києві розпочнеться приймання документів у перші класи. Він триватиме до 31 травня.
Цього року документи можна подати як особисто, так і в електронному вигляді, або у вигляді поштових листів.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
"Цього року зарахування до 1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених факсом, або електронною поштою на адресу школи. Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 23 серпня 2022 року включно", – зазначив він.
Пріоритет при зарахуванні до першого класу отримають такі категорії дітей:
- ті, що проживають на території обслуговування закладу;
- зареєстровані внутрішньо переміщені особи;
- діти, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та діті працівників цих закладів.
Нагадаємо, у МОН повідомили, у якому форматі будуть завершувати навчальний рік університети та коледжі.
Читайте також:
- Як українським біженцям оформити дитину до школи в Польщі
- До Дніпра переїхали вісім вишів та коледжів з Донеччини та Луганщини і вже поновили навчання
- Російські окупанти понищили 120 закладів освіти у Київській області