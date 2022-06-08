Робота в Києві: хто найбільше отримує під час війни, які є вакансії

Робота в Києві: хто найбільше отримує під час війни, які є вакансії

Найбільше отримують працівники IT-сфери, трейдери, маркетологи і ріелтори.

Через війну в Україні багато людей залишилися без роботи і шукають нову. Як завжди, найбільше вакансій у Києві. На деяких посадах можна отримувати до 98 тис. грн.

Про це свідчать дані сайту для пошуку роботи Work.ua.

Так, найбільше заробляють працівники IT-сфери. Серед високооплачуваних посад .Net-програміст - 98 тис. грн, C++ developer - 92,5 тис. грн та IOS developer - 72 тис. грн.

Скріншот з work.ua

Зарплатню на рівні з програмістами в Києві отримують трейдери - у середньому 70 тис. грн. Наразі у столиці є п'ять таких вакансій.

50 тис. грн пропонують директору з маркетингу, 40 тис. грн - ріелтору, 35 тис. грн - автомаляру, стоматологу, водію-міжнароднику.

У середньому близько 30 тис. грн у Києві заробляють веб-дизайнери і автомеханики. Трохи менше пропонують будівельникам, відеорежисерам, водіям, екскаваторщикам – 25 тис. грн.

Скріншот з work.ua

Середня зарплата у столиці - 19 тис. грн. Таку суму отримують сушисти, бухгалтери, масажисти, педіатри та майстри манікюру.

Найменше отримують посудомийниці, прибиральниці, асистенти ветеринарного лікаря, покоївки і санітарки - до 11 тис. грн.

Нагадаємо, вартість оренди квартир у Києві через війну значно впала. Якщо раніше за однокімнатну квартиру треба було викласти щонайменше 8,4 тисячі гривень, то зараз ціни стартують від 3 тисяч.

Скріншот з work.ua

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