У Києві зросла кількість порушень ПДР: авто будуть евакуювати

У Києві зросла кількість порушень ПДР: авто будуть евакуювати

У столиці будуть евакуювати автомобілі, припарковані з порушеннями.

У Києві збільшилася кількість порушень правил дорожнього руху та паркування. Автомобілі порушників будуть евакуювати.

Про це попередив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він нагадав, що у столиці з 16 травня відновлено оплату за паркування. Воно платне у будні з 8:00 до 22:00. В інший час паркування безкоштовне.

Оплатити за паркування можна через застосунок "Київ цифровий". Оплата нараховується, доки триває паркування, незалежно від місцезнаходження авто.

"На муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Лише через застосунок. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв. Тому не нехтуйте сигналам тривоги, дотримуйтеся правил дорожнього руху, швидкісного режиму у місті та не створюйте аварійних ситуацій", – сказав Поворозник.

Нагадаємо, у Києві відновили роботу сотні одиниць комунального та приватного транспорту. Їх перелік та розклад можна переглянути на сайті.

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