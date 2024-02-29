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Жителей Киевщины предупредили о взрывах

Жителей Киевщины предупредили о взрывах

Взрыв / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

Специалисты проводят ликвидацию взрывоопасных предметов.

В Киевской области 29 февраля могут быть слышны звуки взрывов, однако власти области призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

На территории Вышгородского района 29 февраля проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в Киевской области может быть громко.

"Обращаемся к жителям области – сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников!" – призывали в военной администрации.

К слову, в Сумской области прозвучали 204 взрыва в течение 28 февраля. Российские войска совершили 42 обстрела приграничных территорий.

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