В Киеве задержали чиновника "Укрнафты" – требовал 160 тысяч грн взятки

В Киеве 26 февраля задержали директора департамента "Укрнафты" во время получения взятки за разрешение пользоваться землей компании в Полтавской области. Неправомерную выгоду работник кадрового подразделения получал в несколько этапов.

Об этом сообщает полиция Киева и Киевская городская прокуратура.

Он был задержан сразу после получения очередного транша в 80 000 гривен.

Так, за 160 000 гривен "вознаграждения" чиновник "Укрнафты" обещал помочь с решением земельного вопроса — а именно передачи в пользование земельных участков в Полтавской области.

Согласно материалам следствия, в 2018 году начальник управления ПАО "Укрнафта" предложил знакомой использовать и обрабатывать 30 га земли, принадлежащих "Полтаванефтегазу". За это он хотел получать 80 тысяч гривен ежегодно.

Из-за проблем со сбором урожая в 2022 году женщина не выплатила деньги, тогда чиновник начал угрожать отобрать участки и препятствовать сбору урожая.

"Женщина неоднократно просила заключить официальный договор, который закрепил бы ее право на пользование землей. Но тот потребовал ежегодной платы в 80 тыс. грн без его заключения", – отмечают в прокуратуре.

В декабре женщина снова захотела официально оформить право на землю. Чиновник напомнил, что сначала нужно оплатить 160 тысяч гривен за пользование участками за 2022-2023 годы, а уже потом он поможет договориться о заключении договоров на аренду.

В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, экс-чиновникам ГП "Антонов" грозит тюрьма из-за уничтожения "Мрії".

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