Участников "кадыровской тусы" под Киевом накрыла СБУ: все подробности скандала

В СБУ рассказали, что на тусовке в общей сложности было шесть ребят, от 17 до 21 года.

Под Киевом разгорелся новый скандал. Даже после двух лет полномасштабной войны в Украине до сих пор находятся уникумы и ярые ценители всего русского. Подростки устроили тусу, ночью восклицали: “Ахмат — сила” и стреляли в воздух из пистолета. К ребятам уже пришла СБУ и провела профилактическую беседу.

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Как подростки отыграли день рождения

Киевские паблики распространили видео как под Киевом с размахом молодой человек отпраздновал свое совершеннолетие. Отпраздновал хорошо, не поспоришь, потому что от возмущения теперь гудит и вся крана.

СБУ уже всех нашла

И возможно бы эта история так бы не раскрутилась, но "герои" из видео решили свои "понты" показать на весь инстаграмм. Страница так называемого "Геры", а именно здесь выложилось это видео, уже заблокировано, ну это и не удивительно. Туса говорят, происходили с 24 на 25 февраля, и стреляли уже в комендантский час. Ну а что, российские танки из-под Киева выгнали, то теперь можно тусить, но есть нюанс, если нет совести, то есть СБУ, которое поможет ее пробудить, ведь правоохранители уже нашли всех участников шабаша и за них взялись. Вашему вниманию искреннее извинение от существительного.

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Что известно о тусовщиках

В СБУ рассказали, что на тусовке в общей сложности было шесть ребят, от 17 до 21 года. В доме, где состоялись гуляния, правоохранители изъяли и телефон, где было это интересное видео, и оружие, из которого стреляли ценители российских лозунгов.

По этому факту правоохранители провели неотложные комплексные мероприятия, в результате которых задержан автор антиукраинского видео. Во время обысков в его квартире в Киеве обнаружен мобильный телефон, на который он записывал вражеские лозунги. Также в доме новолуния найдено и изъято оружие, из которого производились выстрелы во время вечеринки. Пока фигуранту планируют сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

Чьим сыном оказался именинник

Но впоследствии последовал еще один интересный момент об имениннике. Есть информация, что именинника зовут Герман Давид Борисович и он — сын известного бизнесмена, директора предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Бориса Германа, обвиненного ранее в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в 2018 году. Так что собственно и не удивительно откуда такие замашки и оружие у Германа младшего.

Также мы писали, что в Киеве разоблачили преступную группу, которая организовывала сделки с продажей одежды и снаряжением для одной из бригад территориальной обороны города. Военное имущество незаконно списывали, а затем продавали.

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