Жителів Київщини попередили про вибухи

Спеціалісти проводять ліквідацію вибухонебезпечних предметів.
На Київщині 29 лютого можуть бути чутні звуки вибухів, однак влада області закликає зберігати спокій.
Про це повідомила Київська ОВА.
На території Вишгородського району 29 лютого проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Саме тому в Київській області може бути гучно.
"Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!" – закликали у військовій адміністрації.
До слова, в Сумській області пролунало 204 вибухи протягом 28 лютого. Російські війська здійснили 42 обстріли прикордонних територій.
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