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У Києві з'явиться Офіс ЄС з оборонних інновацій – Урсула фон дер Ляєн

У Києві з'явиться Офіс ЄС з оборонних інновацій – Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Офіс з оборонних інновацій наблизить Україну до ЄС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз відкриє у Києві Офіс з оборонних інновацій.

Про це вона повідомила 28 лютого у Страсбурзі під час слухань в Європейському парламенті, пише "Укрінформ".  

Вона зазначила, що Офіс з оборонних інновацій наблизить Україну до ЄС та допоможе країнам-членам вивчати наш досвід.

"Я з гордістю оголошую, що ми заснуємо Офіс з оборонних інновацій в Києві. Це дедалі більше наблизить Україну до Європи,  і надасть можливість нашим країнам-членам скористатися досвідом України на полі бою та інноваціями в галузі оборонної  промисловості", - прокоментувала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у найближчі тижні ЄС проведе скринінг законодавства України для вступу.

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