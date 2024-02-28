У Києві з'явиться Офіс ЄС з оборонних інновацій – Урсула фон дер Ляєн

Офіс з оборонних інновацій наблизить Україну до ЄС.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз відкриє у Києві Офіс з оборонних інновацій.
Про це вона повідомила 28 лютого у Страсбурзі під час слухань в Європейському парламенті, пише "Укрінформ".
Вона зазначила, що Офіс з оборонних інновацій наблизить Україну до ЄС та допоможе країнам-членам вивчати наш досвід.
"Я з гордістю оголошую, що ми заснуємо Офіс з оборонних інновацій в Києві. Це дедалі більше наблизить Україну до Європи, і надасть можливість нашим країнам-членам скористатися досвідом України на полі бою та інноваціями в галузі оборонної промисловості", - прокоментувала Урсула фон дер Ляєн.
Нагадаємо, у найближчі тижні ЄС проведе скринінг законодавства України для вступу.
Читайте також провідні новини дня:
- Захід підвищує ставки – як відповість Путін: сценарії третього року повномасштабної війни на тлі другого "пришестя" Трампа в США
- "Авдіївські "ждуни" могли і гранату кинути на наші позиції": боєць розповів про місцевих, які чекали на РФ
- Завдяки чому ЗСУ стали частіше збивати літаки РФ: у Defense Express пояснили