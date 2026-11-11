Росія вдарила по Києву: які наслідки атаки

Київ. / © Associated Press

Реклама

Вранці 11 листопада російські війська атакували Київ. В одному з районів столиці внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.

Що відомо про вранішню атаку на Київ — читайте на ТСН.ua.

Реклама

Від сьогоднішнього ранку у Києві вже кілька разів оголошували тривогу жовтого рівня. Одна з перших тривала від 06:19 до 06:47. Остання розпочалася о 08:47. Військові попереджали про безпілотники.

Реклама

Що відомо про атаку

У пресслужбі Київської міської обласної адміністрації повідомили, що в Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, 9 листопада росіяни атакували Київ - «прильоти» сталися у чотирьох районах столиці — Солом’янському, Святошинському, Деснянському та Шевченківському. Зокрема, на Лівому березі на відкритій території одного з навчальних закладів упав безпілотник.

Новина доповнюється

Новини партнерів

Новини партнерів