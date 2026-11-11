ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1130
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по Києву: які наслідки атаки

У столиці протягом ранку не вщухали сирени — через загрозу БпЛА вже кілька разів оголошували тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Київ.

Київ. / © Associated Press

Вранці 11 листопада російські війська атакували Київ. В одному з районів столиці внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.

Що відомо про вранішню атаку на Київ — читайте на ТСН.ua.

Від сьогоднішнього ранку у Києві вже кілька разів оголошували тривогу жовтого рівня. Одна з перших тривала від 06:19 до 06:47. Остання розпочалася о 08:47. Військові попереджали про безпілотники.

Що відомо про атаку

У пресслужбі Київської міської обласної адміністрації повідомили, що в Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, 9 листопада росіяни атакували Київ - «прильоти» сталися у чотирьох районах столиці — Солом’янському, Святошинському, Деснянському та Шевченківському. Зокрема, на Лівому березі на відкритій території одного з навчальних закладів упав безпілотник.

Новина доповнюється
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie