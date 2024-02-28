У Києві викрили злочинну групу, яку підозрюють у розкраданні одягу для військових на 3,6 млн грн

ДБР викрило масштабну оборудку з викрадання військового одягу з частини та продажу його за демпінговими цінами.

У Києві викрили злочинну групу, яка організовувала оборудки з продажем одягу та спорядженням для однієї з бригад територіальної оборони міста. Військове майно незаконно списували, а потім продавали.

Про це повідомили в ДБР.

До складу організованої злочинної групи входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем.

За даними слідства, організував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців. Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо.

Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці. Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через Інтернет-майданчики. Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно – власність ЗСУ та не призначено для продажу іншим особам.

Організатора та двох осіб, один з яких військовослужбовець, затримано "на гарячому" під час продажу військового майна на суму понад 2 млн грн зі "знижкою" у майже 50%.

Організатору оборудки та учасникам оборудки повідомлено про підозру у привласненні військовослужбовцем іншого військового майна, вчинене військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем, в умовах воєнного стану, організованою групою, бувши в ній організатором та пособником, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 410 КК України.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримали посадовця "Укрнафти", який вимагав 160 тисяч грн хабара.

Читайте також провідні новини дня: