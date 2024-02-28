У Києві затримали посадовця "Укрнафти" – вимагав 160 тисяч грн хабаря

У Києві 26 лютого затримали директора департаменту "Укрнафти" під час отримання хабаря за дозвіл користуватись землею компанії у Полтавській області. Неправомірну вигоду працівник кадрового підрозділу отримував у кілька етапів.

Про це повідомляє поліція Києва та Київська міська прокуратура.

Його затримали одразу після отримання чергового траншу у 80 000 гривень.

Так, за 160 000 гривень "винагороди" посадовець "Укрнафти" обіцяв допомогти з розв’язанням земельного питання – а саме передавання в користування земельних ділянок в Полтавській області.

Згідно з матеріалами слідства, 2018 року начальник управління ПАТ "Укрнафта" запропонував знайомій використовувати та обробляти 30 га землі, які належить "Полтаванафтогаз". За це він хотів отримувати 80 тисяч гривень щорічно.

Через проблеми зі збором врожаю 2022 року жінка не виплатила гроші, тоді посадовець почав погрожувати відібрати ділянки та перешкоджати збору врожаю.

"Жінка неодноразово просила укласти офіційний договір, який закріпив би її право на користування землею. Але той вимагав щорічної плати в 80 тис. грн без його укладення", – зазначають в прокуратурі.

У грудні жінка знову захотіла офіційно оформити право на землю. Посадовець нагадав, що спочатку потрібно сплатити 160 тисяч гривень за користування ділянками за 2022-2023 роки, а вже потім він допоможе домовитись про укладення договорів на оренду.

Наразі фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, експосадовцям ДП "Антонов" загрожує тюрма через знищення "Мрії".

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