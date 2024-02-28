В Киеве появится Офис ЕС по оборонным инновациям – Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз откроет в Киеве Офис по оборонным инновациям.

Об этом она сообщила 28 февраля в Страсбурге во время слушаний в Европейском парламенте, пишет "Укринформ".

Она отметила, что Офис по оборонным инновациям приблизит Украину к ЕС и поможет странам-членам изучать наш опыт.

"Я с гордостью объявляю, что мы основываем Офис по оборонным инновациям в Киеве. Это все больше приблизит Украину к Европе, и позволит нашим странам-членам воспользоваться опытом Украины на поле боя и инновациями в области оборонной промышленности", — прокомментировала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в ближайшие недели ЕС проведет скрининг законодательства Украины по вступлению.

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