В Киеве разоблачили преступную группу, подозреваемую в хищении одежды для военных на 3,6 млн грн

ГБР разоблачило масштабную сделку по похищению одежды для военных из части и ее продаже по демпинговым ценам.

В Киеве разоблачили преступную группу, которая организовывала сделки с продажей одежды и снаряжением для одной из бригад территориальной обороны города. Военное имущество незаконно списывали, а затем продавали.

Об этом сообщили в ГБР.

В состав организованной преступной группы входили военнослужащие, обеспечивавшие списание военного имущества, а также гражданские лица, занимавшиеся его продажей.

По данным следствия, организовал преступную схему один из гражданских, оказывавший влияние на отдельных подконтрольных ему военнослужащих. Через них он похищал из части бронежилеты, шлемы, зимние/летние комплекты одежды, обуви и т.д.

Украденное вывозилось с воинской части на импровизированный склад в одном из гаражных помещений столицы. Злоумышленники украли вещей, по меньшей мере, на 3,6 млн грн.

В ходе обысков правоохранители обнаружили большие запасы вещевого имущества, которые члены преступной группы намеревались продать через Интернет-площадки. Они срезали бирки с продукции, которые указывали, что имущество – собственность ВСУ и не предназначено для продажи другим лицам.

Организатор и два человека, один из которых военнослужащий, задержаны "на горячем" во время продажи военного имущества на сумму более 2 млн грн со "скидкой" в почти 50%.

Организатору сделки и участникам сделки сообщено о подозрении в присвоении военнослужащим другого военного имущества, совершенное военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением, в условиях военного положения, организованной группой, являясь в ней организатором и пособником, то есть в совершении уголовного правонарушения. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 410 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали чиновника "Укрнафты", требовавшего 160 тысяч грн взятки.

Читайте также ведущие новости дня: