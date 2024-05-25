В пригороде Киева парень порезал вены в ТЦК: что известно

В пригороде Киева патрульные задержали мужчину до начала комендантского часа, доставили его в ТЦК. Там его избили, забрали вещи и отвезли в Вишневое на ВЛК. При попытке посоветоваться с юристом у мужчины отобрали смартфон.

Об этом написала журналистка Александра Захарова в Facebook.

"Человека (Станислава М.) задерживают до начала комендантского часа (патруль 113), забирают в ТЦК (он не сопротивляется), где бьют, забирают личные вещи и удерживают до утра. Машину бросают где-то на Боголюбова (Софиевская Борщаговка), ок, ее нашли. Затем принудительно везут на ВЛК в Вишневое, во время попытки посоветоваться с юристом по телефону отбирают телефон, и человек не выходит на связь почти сутки. Жив ли он вообще, неясно", – пишет журналистка.

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Затем, когда для выяснения ситуации на место происшествия выезжает адвокат и следственная группа, выясняется, что парень порезал вены и, чтобы его в таком состоянии не нашла полиция, его выбросили на улице в Вишневом.

"Человек жив, руки перевязали, снова вызвали полицию, составили протоколы, в том числе по статье "доведение до самоубийства", снимают побои, но у меня все еще вопрос: как это способствует мобилизации на фронт и вообще мотивации других людей, когда попытка суицида = психиатрия, и человеку, который и так состоит на учете у психиатра, явно понадобится помощь и лечение?" – отмечает автор сообщения.

По факту совершенного открыты следующие производства:

первое дело – доведение до самоубийства ЕО9896 от 24.05.2024;

– ЕО9896 от 24.05.2024; второе дело – похищение человека и незаконное удерживание ЕО29462 от 24.05.2024.

Друзья пострадавшего собирают деньги на его лечение, реабилитацию и правозащитные процессы.

"… Выходит, что человек мог просто умереть на улице или где-то в отделении/больнице, если бы вообще его так активно не искали, не имели где-то возможности найти юриста/деньги. Как это способствует победе, не понимаю, жить в государстве, которое может спустить с рук высказывания "загнать за сегодня еще одну корову", категорически не хочу (не хотелось бы думать, что это и есть отношение к потенциальным солдатам). Но, конечно, надеюсь, что мы конструируем другое настоящее и будущее", – заключает автор поста.

Напомним, на Закарпатье парень из Харькова пытался совершить самоубийство в ТЦК.

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