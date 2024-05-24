В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога: что известно

В регионах – ракетная опасность.
В пятницу, 24 мая, в Киеве была объявлена воздушная тревога. "Покраснели" Киевская и Черниговская области.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Киевская и Черниговская области – ракетная опасность", — предупредили военные.
Между тем, мониторинговые чаты информируют об угрозе применения баллистического вооружения. Заметим, что в Киеве сирены раздались в 08:57, в Черниговской области — в 08:58, а в Киевской области — в 08:59.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов сообщил, когда Россия может нанести массированный ракетный удар. Пока враг накапливает ракеты.