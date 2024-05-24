В Киеве наркоторговцы притворялись военными и развозили кокаин в комендантский час

"Бизнесмены" одевали камуфляжную форму, выдавая себя за военных, и ночью в комендантский час развозили клиентам кокаин.

В Киеве наркоторговцы одевали камуфляжную форму, выдавая себя за военных, и развозили кокаин в комендантский час.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что злоумышленники с февраля по май 2024 года принимали "заказ" от клиентов на кокаин. Днем покупатели самостоятельно приезжали по заказу, а ночью, во время комендантского часа наркоторговцы сами доставляли товар.

Для беспрепятственного передвижения по городу ночью злоумышленники надевали военную форму. Во время проверки документов на блокпостах они представлялись военными-резервистами одной из воинских частей, показывая фальшивую справку. Ездили подозреваемые на подержанных автомобилях, а на лобовом стекле дополнительно закрепляли черный спецномер.

За один грамм кокаина торговцы в среднем получали 300 долларов США. Также они продавали клиентам каннабис.

В ходе обысков были изъяты наркотики, деньги, полученные в результате продажи наркотиков, черновые записи и документы.

В настоящее время 4 наркоторговцам сообщены о подозрении. Решается вопрос об избрании всем подозреваемым мер в виде содержания под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.