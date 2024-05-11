Скандал в Соломенском ТЦК: военная рассказала шокирующие подробности

У специалиста по радиоэлектронной борьбе было отношение, но сотрудница Соломенского ТЦК сказала, что его не могут распределить в указанную воинскую часть, поскольку он не прошел в них ВЛК.

В Соломенском ТЦК в Киеве снова разразился скандал. На этот раз контрактника, специалиста по радиоэлектронной борьбе, не захотели распределять до определенной воинской части, которая ему уже дала отношение, и где он был очень нужен.

Подробности инциденты рассказала военнослужащая десантно-штурмовых войск ВСУ Маруся Зверобой в Facebook.

Пост был написан достаточно эмоционально, с использованием ненормативной лексики, и Facebook его удалил.

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Военнослужащая рассказала, что на передовой они с побратимами очень ждали специалиста по РЭБ. Но так и не дождались. Мужчина пришел в Соломенский ТЦК подписать контракт, но там сотрудница ему сказала, что его не могут распределить в указанную воинскую часть, поскольку он не прошел у них ВВК.

Часть поста Маруси Зверобой

Напомним, это уже не первый скандал в Соломенском ТЦК. В Сети появилось видео, как в Соломенском районе якобы работник ТЦК пистолетом угрожал киевлянину.

Кроме того, Министерство обороны ранее уволило начальника Соломенского районного ТЦК и СП в Киеве после инцидента с вручением повестки журналисту "Слідство. Інфо" Евгению Шульгату из-за разоблачения высокопоставленного чиновника СБУ.

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