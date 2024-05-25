В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Скоростная цель с севера через Черниговщину в направлении Киева.
В субботу, 25 мая, в Киеве и областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Скоростная цель с севера через Черниговщину в направлении Киева... Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!" – говорится в сообщении.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов предупредил: нельзя исключать, что российская армия нанесет удар по столице в День Киева – в воскресенье, 26 мая.
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