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У одного из мостов Киева вспыхнул пожар: что известно (видео)

У одного из мостов Киева вспыхнул пожар: что известно (видео)

Пожар возле Дарницкого моста в Киеве

Горит у одного из съездов с моста на левом берегу.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар.

Черный столб дыма поднимается на левом берегу столицы, рядом с Дарницким автомобильно-железнодорожным мостом.

Вспыхнуло возле недавно построенного автомобильного съезда с Дарницкого моста на Днепровскую набережную.

Как сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева, возле моста на открытой местности загорелся мусор.

"По сообщению граждан, горят автомобильные шины, деревья и мусор на открытой территории", — сообщили в ГСЧС Киева.

Там добавляют, что спасатели уже уехали на ликвидацию пожара.

Возле Дарницкого моста в Киеве вспыхнул масштабный пожар: что известно

Возле Дарницкого моста в Киеве вспыхнул масштабный пожар: что известно

Ранее сообщалось, что на Закарпатье благодатный огонь вызвал пожар.

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