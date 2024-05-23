У одного из мостов Киева вспыхнул пожар: что известно (видео)

Горит у одного из съездов с моста на левом берегу.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар.
Черный столб дыма поднимается на левом берегу столицы, рядом с Дарницким автомобильно-железнодорожным мостом.
Вспыхнуло возле недавно построенного автомобильного съезда с Дарницкого моста на Днепровскую набережную.
Как сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева, возле моста на открытой местности загорелся мусор.
"По сообщению граждан, горят автомобильные шины, деревья и мусор на открытой территории", — сообщили в ГСЧС Киева.
Там добавляют, что спасатели уже уехали на ликвидацию пожара.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье благодатный огонь вызвал пожар.
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