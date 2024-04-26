В "Киевтеплоэнерго" проводятся обыски: что известно

На предприятие критической инфраструктуры КП "Киевтеплоэнерго" в пятницу, 26 апреля, с обысками пришли работники Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве и Службы безопасности Украины. Обыски связаны с определением Печерского суда по делу о закупке важных для работы предприятия запчастей, якобы выполненных с нарушениями.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Отмечается, что в результате действий правоохранителей работники предприятия, от которых зависит работа критически важных объектов столицы, оказались заблокированными в зданиях и не могут в полной мере выполнять свою непосредственную работу.

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Напомним, "Киевтеплоэнерго" обеспечивает столицу тепловой и электрической энергией. На сегодняшний день коллектив предприятия насчитывает более 9 тысяч работников, ежедневно обеспечивающих работу мощного теплоэнергетического комплекса. Это две мощные ТЭЦ, около 200 котельных, более 2,7 тысяч километров тепловых сетей и мусоросжигательный завод "Энергия".

"Постоянные обыски, тем более с процессуальными нарушениями, создают угрозу срыва технологических процессов выработки электроэнергии и тепла. Кроме того, это негативно влияет на работников, большинство которых выполняют работу в опасных условиях, ведь энергообъекты столицы враг не прекращает атаковать", – отмечает КГГА.

Напомним, что 25 апреля заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев провел прессбрифинг по подготовке Киева к отопительному сезону. Основной комплекс подготовительных работ для стабильного прохождения осенне-зимнего сезона, в частности по восстановлению поврежденного в результате обстрелов оборудования, осуществляет именно "Киевтеплоэнерго".

"Предприятие готово сотрудничать с правоохранителями и предоставлять всю необходимую информацию. Однако призывает правоохранителей действовать в соответствии с законом и условиями военного положения и не допустить перебоев в работе объектов критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине возобновлена поверка индивидуальных приборов учета коммунальных услуг (счетчиков).

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