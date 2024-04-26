У "Київтеплоенерго" здійснюються обшуки: що відомо

На підприємство критичної інфраструктури КП "Київтеплоенерго" у п'ятницю, 26 квітня, з обшуками прийшли працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві та Служби безпеки України. Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, що нібито була виконана з порушеннями.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Зазначається, шо у результаті дій правоохоронців, працівники підприємства, від яких залежить робота критично важливих об’єктів столиці, виявились заблокованими в будівлях та не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу.

Також читайте ДБР проводить обшуки у приміщеннях київських ТЕЦ

Нагадаємо, "Київтеплоенерго" забезпечує столицю тепловою та електричною енергією. На сьогодні колектив підприємства налічує понад 9 тисяч працівників, які щоденно забезпечують роботу потужного теплоенергетичного комплексу. Це дві потужні ТЕЦ, майже 200 котелень, понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж і сміттєспалювальний завод "Енергія".

"Постійні обшуки, тим більше з процесуальними порушеннями, створюють загрозу зриву технологічних процесів вироблення електроенергії та тепла. Втручання в управління критично важливими об’єктами столиці та блокування роботи персоналу може призвести до порушення схем роботи теплоенергетичної інфраструктури Києва та вплинути на процес надання послуг киянам. Крім того, це негативно впливає на працівників, більшість яких виконує роботу в небезпечних умовах, адже енергооб’єкти столиці ворог не припиняє атакувати", – зазначає КМДА.

Нагадаємо, що 25 квітня заступник голови КМДА Петро Пантелеєв провів пресбрифінг щодо підготовки Києва до опалювального сезону. Основний комплекс підготовчих робіт для стабільного проходження осінньо-зимового сезону, зокрема щодо відновлення пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання, здійснює саме "Київтеплоенерго".

"Підприємство готове співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію. Однак закликає правоохоронців діяти відповідно до закону і умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні відновили повірку індивідуальних приладів обліку комунальних послуг (лічильників).

Читайте також: