Автівки пішли під воду: місто Фастів на Київщині затопило після грози (відео)

У Фастові під воду пішли автівки, затопило хати, люди ідуть по коліна у холодній брудній воді.

Місто Фастів Київської області затопило після грози.

Місцеві мешканці у Мережі пишуть, що під воду пішли автівки, затопило хати. Люди викладають відповідні відео.

На відео видно, як фастівчанки намагаються вийти з автобуса, бо залиті дороги. Дівчата підкочують брюки та ідуть по коліна у холодній брудній воді.

Після грози місто Фастів на Київщині затопило

Нагадаємо, у Києві через грозу місцева влада оголошувала перший рівень небезпеки. У місті гримів грім, який неабияк налякав місцевих мешканців, оскільки у Києві до цього тричі оголошувалась повітряна тривога.

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