Комендантська година у Великодню ніч: чи будуть діяти обмеження на Київщині

У Київській області у ніч проти Великодня - 5 травня - комендантську годину змінювати не будуть. Вона триватиме від 00:00 до 5:00.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Перебування на вулиці під час комендантської години заборонене. Саме тому богослужіння транслюватимуть в онлайнрежимі. Натомість віряни зможуть відвідати храми після завершення комендантської години.

Кравченко попросив вжити всіх заходів, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці. В разі тривоги рекомендує пройти до найближчого укриття. Очільник ОВА наголосив, що загроза нових атак російських окупаційних військ значна. Саме тому всі богослужіння мають бути максимально безпечними

Під час свята правоохоронці стежитимуть за громадським порядком та працюватимуть в посиленому режимі.

"Вкрай важливо, щоб і люди були максимально пильними. Тому прошу, якщо є інформація про можливі провокації - не зволікати. Одразу звертайтеся до правоохоронних органів", - наголосив Кравченко.

Нагадаємо, Великдень 2024 року в Україні християни східного обряду святкуватимуть Великдень 5 травня, а християни західного обряду святкували 31 березня. Тобто різниця становить понад місяць.

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