ДБР проводить обшуки у приміщеннях київських ТЕЦ

ДБР проводить обшуки у приміщеннях столичних ТЕЦ. У "Київтеплоенерго" наголошують, що це загрожує порушенням технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла

Про це повідомляє КМДА.

Що відомо

Як зауважується у повідомленні, йдеться про критичну інфраструктуру, що перебуває в управлінні "Київтеплоенерго". Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об'єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану. Крім того, працівники бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об’єктах, кажуть в адміністрації, грубо порушуючи безпекові норми.

"Справа Державного бюро розслідувань не стосується безпосередньо діяльності КП "Київтеплоенерго". Ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергооб'єктів. Тому причина візиту слідчих на Київські ТЕЦ є незрозумілою", – вважають у КМДА.

Підприємство наголошує, що обшуки створюють загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла.

"Київські ТЕЦ є стратегічно важливими об’єктами критичної інфраструктури, від роботи яких залежить не тільки життєдіяльність столиці, а й функціонування всього енергетичного комплексу України", – підсумували в адміністрації.

Нагадаємо, Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако заявив, що від ранку 26 жовтня у нього вдома проводять обшуки. У Державному бюро розслідувань повідомили, що слідчі дії санкціоновані судом. Йдеться про поїздку чиновника за кордон.

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