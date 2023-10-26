У Києві велосипедист під наркотиками збив чоловіка: за два місяці той помер у лікарні

Чоловік у стані наркотичного сп’яніння, рухаючись на велосипеді, проявив неуважність, вчасно не зупинився та наїхав на 50-річного пішохода.

У Києві велосипедист у стані наркотичного сп’яніння збив пішохода. За два місяці постраждалий помер у лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Шевченківською окружною прокуратурою Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного киянина, який на велосипеді у стані наркотичного сп’яніння збив чоловіка (ст. 291 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з матеріалами слідства, чоловік, рухаючись по Берестейському проспекту на велосипеді у стані наркотичного сп’яніння, проявив неуважність до дорожньої обстановки, вчасно не зупинився та здійснив наїзд на 50-річного пішохода.

"Внаслідок отриманих травм потерпілий помер у лікарні за два місяці після дорожньої пригоди", - зазначили у прокуратурі.

Обвинуваченому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині водій вантажівки збив жінку просто на переході.

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