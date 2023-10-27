ДБР проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ

ДБР проводит обыски в помещениях столичных ТЭЦ. В "Киевтеплоэнерго" отмечают, что это чревато нарушением технологического процесса выработки электроэнергии и тепла

Об этом сообщает КГГА.

Что известно

Как отмечается в сообщении, речь идет о находящейся в управлении "Киевтеплоэнерго" критической инфраструктуре. Следователи пытаются зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения. Кроме того, работники бюро осуществляют видеосъемку на энергетических объектах, говорят в администрации, грубо нарушая нормы безопасности.

"Дело Государственного бюро расследований не касается непосредственно деятельности КП "Киевтеплоэнерго". Постановление на проведение обыска не включает адреса физического местонахождения энергообъектов. Поэтому причина визита следователей на Киевские ТЭЦ непонятна", — считают в КГГА.

Предприятие отмечает, что обыски создают угрозу для нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла.

"Киевские ТЭЦ — стратегически важные объекты критической инфраструктуры, от работы которых зависит не только жизнедеятельность столицы, но и функционирование всего энергетического комплекса Украины", — подытожили в администрации.

Напомним, исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако заявил, что с утра 26 октября у него дома проводят обыски. В Государственном бюро расследований сообщили, что следственные действия санкционированы судом. Речь идет о поездке чиновника за границу.

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