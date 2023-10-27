"Лякає форма": у Києві військових вигнали з форуму підприємців

У Києві спалахнув скандал – команду патронатної служби "Янголи Азову" вигнали з форуму молодих підприємців Young Business Club. Організатори пояснили все тим, що гостей заходу начебто лякає військова форма.

Про це у відеозверненні повідомила українська військова, волонтерка, керівниця "Янголи Азову" Олена Толкачова.

Толкачова написала в Мережі, що була запрошена виступити на форумі молодих підприємців Young Business Club, де спершу "зіштовхнулася з нахабством і грубістю координаторки заходу". Керівниця "Янголи Азову" зазначила, що потім узагалі її разом з колегами "вивели із приміщення, де проходив фуршет, бо молодих бізнесменів лякає військова форма".

"Нашу організацію Патронатну службу "Янголи Азову" запросили на захід Young Business Club, щоб ми розказали, чим займається наша служба, щоб ми познайомилися з молодими бізнесменами, які, можливо, могли б допомогти нашій діяльності, підтримати поранених хлопців, родини загиблих", – сказала Толкачова у відеозверненні.

Вона наголосила, що на заході команда зіткнулася "з шокуючою та просто дикою ситуацією".

"Коли через 30 хвилин після того, як ми були на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків, які знаходяться на цьому заході, лякає військова форма. У центрі Києва, у 23-му році, коли йде війни, коли наші хлопці гинуть у найстрашніших боях, коли ми їх ховаємо кожен день, до нас підійшла організатор і попросила покинути захід через те, що гостей лякає військова форма! Вибачте, але це гидко!" – обурилася керівниця "Янголи Азову".

У Києві команду патронатної служби "Азову" вигнали з форуму молодих підприємців

Що відомо про службу "Янголи Азову"

Патронатна служба "Азову" благодійний фонд "Янголи Азову" – єдина тилова служба в Україні, яка створена, щоб опікуватися пораненими, полоненими та полеглими захисниками та їхніми родинами.

До слова, раніше ТСН.ua повідомляв, як молодь Києва шокувала відповідями на запитання щодо оборони Маріуполя. Ніхто з опитаних на відео не зміг чітко відповісти про ці страшні події повномасштабної війни.

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