Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві поглумилися з могили “Джуса”: поліція порушила справу

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
Дата публікації
Перегляди
2227
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві поглумилися з могили “Джуса”: поліція порушила справу

Андрій Пільщиков із позивним “Джус” / X (Twitter)

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом пограбування в Києві могили Андрія Пільщикова (позивний “Джус”) — пілота, який загинув внаслідок авіатрощі на Житомирщині 25 серпня.

Про це повідомляє столичне управління Нацполіції. 

Під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили публікацію з інформацією про те, що на одному зі столичних кладовищ з могили Українського Захисника викрадено речі. 

За фактом наруги над могилою військовослужбовця слідчі Печерського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особи зловмисників.

Дівчина військового Меланія Подоляк написала, що з могили Андрія вкрали шеврони побратимів і це не перша така крадіжка. Вона зазначила, що має відео з камери спостереження одного епізоду, на якому добре видно “дорослого чоловіка” біля могили.

Нагадаємо, український пілот Андрій Пільщиков із позивним “Джус” загинув внаслідок катастрофи під час зіткнення навчально-бойових літаків L-39 над Житомирщиною, із “Джусом” загинули ще два льотчики.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2227
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація