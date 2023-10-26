У Києві заввідділення клініки попався на фальшуванні тяжких діагнозів ухилянтам: фото

Вартість послуги з виготовлення пакета медичних документів становила 6 тисяч доларів США з людини.

У Києві викрили завідувача психіатричного відділення однієї зі столичних медклінік на одержанні неправомірної вигоди за встановлення фіктивної інвалідності ухилянтам (ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це розповіли у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний брав гроші з чоловіків призовного віку за фальсифікацію медичних документів, що підтверджували нібито наявність у них тяжких захворювань.

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Фальшиві діагнози надавали підстави для встановлення “клієнтам” групи інвалідності та визнання їх непридатними для військової служби. Таким чином, усувалися перешкоди для перетину ними державного кордону України.

Вартість послуги з виготовлення пакета медичних документів становила 6 тисяч доларів США з людини.

Причому оформлювалося перебування такої особи на стаціонарному лікуванні та проходження нею усіх необхідних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів. Фіктивні відомості також вносилися до бази eHealth.

Під час контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували весь процес підготовки фіктивних медичних документів для чоловіка призовного віку, на підставі яких він отримав висновок МСЕК про непридатність до військової служби через інвалідність.

У межах слідства правоохоронці провели обшуки за місцем роботи фігуранта, а також у приміщенні МСЕК, під час яких вилучили грошові кошти, чорнові записи щодо “пацієнтів”, а також документи щодо непридатності до військової служби чоловіків, що видавалися після початку повномасштабного вторгнення.

Посадовцеві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Його також відсторонено від посади. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

Нагадаємо, правоохоронці заблокували ще чотири схеми ухилення від мобілізації, які діяли в Одеській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

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