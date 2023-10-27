"Пугает форма": в Киеве военных выгнали с форума предпринимателей

В Киеве вспыхнул скандал – команду патронатной службы "Ангелы Азова" выгнали с форума молодых предпринимателей Young Business Club. Организаторы объяснили все тем, что гостей мероприятия якобы пугает военная форма.

Об этом в видеообращении сообщила украинская военная, волонтер, руководитель "Ангелы Азова" Елена Толкачева.

Толкачева написала в Сети, что была приглашена выступить на форуме молодых предпринимателей Young Business Club, где сначала "столкнулась с наглостью и грубостью координатора мероприятия". Руководитель "Ангелы Азова" отметила, что потом вообще ее вместе с коллегами "вывели из помещения, где проходил фуршет, потому что молодых бизнесменов пугает военная форма".

"Нашу организацию Патронатную службу "Ангелы Азова" пригласили на мероприятие Young Business Club, чтобы мы рассказали, чем занимается наша служба, чтобы мы познакомились с молодыми бизнесменами, которые, возможно, могли бы помочь нашей деятельности, поддержать раненых ребят, семьи погибших", – сказала Толкачева в видеообращении.

Она отметила, что на мероприятии команда столкнулась "с шокирующей и просто дикой ситуацией".

"Когда через 30 минут после того, как мы были на этом мероприятии, подошла одна из представителей организаторов и попросила спрятаться где-то в углу, потому что находящихся на этом мероприятии мужчин пугает военная форма. В центре Киева, в 23-ем году, когда идет война, когда наши ребята погибают в самых страшных боях, когда мы их хороним каждый день, к нам подошла организатор и попросила покинуть мероприятие из-за того, что гостей пугает военная форма! Извините, но это противно!» – возмутилась руководительница "Ангелы Азова".

В Киеве команду патронатной службы "Азова" выгнали с форума молодых предпринимателей

Что известно о службе "Ангелы Азова"

Патронатная служба "Азова" благотворительный фонд "Ангелы Азова" – единственная тыловая служба в Украине, которая создана, чтобы заботиться о раненых, пленных и погибших защитниках и их семьях.

К слову, ранее ТСН.ua сообщал, как молодежь Киева шокировала ответами на вопросы, касающиеся обороны Мариуполя. Никто из опрошенных на видео не смог четко ответить об этих страшных событиях полномасштабной войны.

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