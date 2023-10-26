Мадяр поблагодарил громаду Киева за помощь Морской пехоте ВСУ: «Киев нас слышит и помогает»

Около миллиарда гривен из бюджета Киева, которые были выделены сегодня на внеочередной сессии Киевсовета по инициативе Виталия Кличко, будут направлены на потребности Морской пехоты ВСУ.

Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале легендарный боец с позывным Мадяр, командир группы аэроразведки «Птицы Мадяра».

«Произошло существенное. Только что около миллиарда гривен выделено из бюджета громады Киева по инициативе городского головы Киева Виталия Кличко на потребности группировки Морской пехоты ВСУ. Киев нас слышит и помогает!» – заявил Мадяр.

Он также поблагодарил киевлян и Виталия Кличко «за неравнодушие и быструю реакцию на запрос морской пехоты».

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что ни одно обращение военных не остается без внимания.

«Каждое обращение наших военных мы обрабатываем и помогаем. Громада помогает всем, чем может. И приближаем нашу победу. Слава нашим защитникам! Слава Вооруженным силам», - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко инициировал 26 октября внеочередное заседание Киевсовета, главным вопросом которого было увеличение помощи военным. По словам Кличко, в этом году столица уже предусмотрела и направляет защитникам более 6,2 миллиарда гривен. Теперь эта сумма увеличится еще на 1,5 миллиарда.