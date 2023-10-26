В Киеве велосипедист под наркотиками сбил мужчину: через два месяца тот умер в больнице

Мужчина в состоянии наркотического опьянения, двигаясь на велосипеде, проявил невнимательность, вовремя не остановился и наехал на 50-летнего пешехода.
В Киеве велосипедист в состоянии наркотического опьянения сбил пешехода. Через два месяца пострадавший умер в больнице.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Шевченковской окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего киевлянина, который на велосипеде в состоянии наркотического опьянения сбил мужчину (ст. 291 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, мужчина, двигаясь по Берестейскому проспекту на велосипеде в состоянии наркотического опьянения, проявил невнимательность к дорожной обстановке, вовремя не остановился и совершил наезд на 50-летнего пешехода.
"В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице через два месяца после дорожного происшествия", — отметили в прокуратуре.
Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области водитель грузовика сбил женщину прямо на переходе.
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