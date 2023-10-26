В Киеве завотделением клиники попался на фальсификацию тяжелых диагнозов уклонистам: фото

Стоимость услуги по изготовлению пакета медицинских документов составила 6 тысяч долларов США с человека.
В Киеве разоблачили заведующего психиатрическим отделением одной из столичных медклиник на получении неправомерной выгоды за установление фиктивной инвалидности уклонистам (ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Об этом рассказали в Киевской городской прокуратуре.
По данным следствия, подозреваемый брал деньги с мужчин призывного возраста за фальсификацию медицинских документов, подтверждавших якобы наличие у них тяжелых заболеваний.
Фальшивые диагнозы давали основания для установления "клиентам" группы инвалидности и признания их непригодными для военной службы. Таким образом, устранялись препятствия для пересечения ими государственной границы Украины.
Стоимость услуги по изготовлению пакета медицинских документов составила 6 тысяч долларов США с человека.
Причем оформлялось пребывание такого лица на стационарном лечении и прохождение им всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Фиктивные сведения также вносились в базу eHealth.
В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали весь процесс подготовки фиктивных медицинских документов для мужчины призывного возраста, на основании которых он получил заключение МСЭК о непригодности к военной службе из-за инвалидности.
В рамках следствия правоохранители провели обыски по месту работы фигуранта, а также в помещении МСЭК, в ходе которых изъяли денежные средства, черновые записи относительно "пациентов", а также документы о непригодности к военной службе мужчин, которые выдавались после начала полномасштабного вторжения.
Чиновнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Он также отстранен от должности. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступной схеме.
Напомним, правоохранители заблокировали еще четыре схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Одесской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
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