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В Киеве студенты "заминировали" собственный колледж: зачем и какая их судьба (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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В Киеве студенты "заминировали" собственный колледж: зачем и какая их судьба (фото)

В Киеве студенты заявили о якобы заминировании колледжа / Фото: Полиция Киева / Facebook

Полиция открыла против нарушителей дело: им грозит до восьми лет заключения.

В Днепровском районе Киева студенты колледжа сообщили на спецлинию полиции о заминировании учебного заведения. Правоохранители не нашли взрывчатки, зато нашли тех, кто к ним обращался.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Накануне в полицию позвонили неизвестные и сообщили, что в помещении профессионального колледжа на ул. Старосельской заложена взрывчатка. Для проверки на место прибыли патрульные, ювенальные инспекторы и следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели колледж и не нашли никаких опасных предметов или веществ.

Полицейские узнали, кто владеет мобильным телефоном, с которого поступил вызов.

"Как выяснилось, парень оставил свой телефон на зарядке без присмотра, а тем временем двое других студентов позвонили по телефону из его номера в полицию и сообщили о "заминировании" колледжа", — говорится в сообщении полиции.

Телефон, из которого поступило ложное сообщение о заминировании колледжа / © Полиция Киева / Facebook
Телефон, из которого поступило ложное сообщение о заминировании колледжа / Фото: Полиция Киева / Facebook

Ювенальные инспекторы вместе с патрульными разыскали несовершеннолетних товарищей на территории учебного заведения. Они признались в содеянном и объяснили, что хотели пошутить. Нарушителями оказались киевляне 2006 года рождения.

Следователи возбудили уголовное по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. За такое преступление грозит до восьми лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование.

К слову, СБУ обезвредила агентурно-боевую группу ФСБ России, которая готовила диверсии на объектах ВСУ и Минобороны Украины в Киевской области.

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Дата публикации
Просмотры
1588
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