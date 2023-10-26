В Киеве студенты "заминировали" собственный колледж: зачем и какая их судьба (фото)

Полиция открыла против нарушителей дело: им грозит до восьми лет заключения.

В Днепровском районе Киева студенты колледжа сообщили на спецлинию полиции о заминировании учебного заведения. Правоохранители не нашли взрывчатки, зато нашли тех, кто к ним обращался.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Накануне в полицию позвонили неизвестные и сообщили, что в помещении профессионального колледжа на ул. Старосельской заложена взрывчатка. Для проверки на место прибыли патрульные, ювенальные инспекторы и следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели колледж и не нашли никаких опасных предметов или веществ.

Также читайте В Киевской области на 17 000 грн оштрафовали женщину, которая обнажилась и садилась на лицо незнакомки

Полицейские узнали, кто владеет мобильным телефоном, с которого поступил вызов.

"Как выяснилось, парень оставил свой телефон на зарядке без присмотра, а тем временем двое других студентов позвонили по телефону из его номера в полицию и сообщили о "заминировании" колледжа", — говорится в сообщении полиции.

Телефон, из которого поступило ложное сообщение о заминировании колледжа / Фото: Полиция Киева / Facebook

Ювенальные инспекторы вместе с патрульными разыскали несовершеннолетних товарищей на территории учебного заведения. Они признались в содеянном и объяснили, что хотели пошутить. Нарушителями оказались киевляне 2006 года рождения.

Следователи возбудили уголовное по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. За такое преступление грозит до восьми лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование.

К слову, СБУ обезвредила агентурно-боевую группу ФСБ России, которая готовила диверсии на объектах ВСУ и Минобороны Украины в Киевской области.

Читайте также: