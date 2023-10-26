У Києві студенти "замінували" власний коледж: навіщо і яка їхня доля (фото)

Поліція відкрила проти порушників справу: їм загрожує до восьми років ув’язнення.

У Дніпровському районі Києва студенти коледжу повідомили на спецлінію поліції про замінування навчального закладу. Правоохоронці не знайшли вибухівки, зате знайшли тих, хто до них звертався.

Про це повідомили в поліції Києва.

Напередодні до поліції зателефонували невідомі та повідомили, що у приміщенні професійного коледжу на вул. Старосільській закладена вибухівка. Для перевірки на місце прибули патрульні, ювенальні інспектори та слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглянули коледж і не знайшли жодних небезпечних предметів чи речовин.

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Поліцейські дізналися, хто є власником мобільного телефону, з якого надійшов виклик.

"Як з’ясувалось, хлопець залишив свій телефон на зарядці без нагляду, а тим часом двоє інших студентів зателефонували з його номеру до поліції та повідомили про "замінування" коледжу", – йдеться в повідомленні поліції.

Телефон, з якого надійшло неправдиве повідомлення про замінування коледжу / Фото: Поліція Києва / Facebook

Ювенальні інспектори разом з патрульними розшукали неповнолітніх товаришів на території навчального закладу. Вони зізнались у скоєному та пояснили, що хотіли пожартувати. Порушниками виявились кияни 2006 року народження.

Слідчі розпочали кримінальне за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. За такий злочин загрожує до восьми років ув’язнення. Триває досудове розслідування.

До слова, СБУ знешкодила агентурно-бойову групу ФСБ Росії, яка готувала диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони України у Київській області.

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