У КМДА пояснили, чому не демонтуватимуть перейменовану "Арку дружби народів"

Влада Києва не демонтуватиме арку "Свободи українського народу".

Про це повідомили 25 квітня у Департаменті культури Київської міської державної адміністрації, передпє Радіо Свобода.

Як пояснили, сенс арки переосмислено, а простір біля неї отримає нову концепцію.

Крім того, там нагадали, що після російського повномасштабного вторгнення, Київрада ухвалила рішення про перейменування арки "Дружби народів" на арку "Свободи українського народу". До того часу арка символізувала возз’єднання України та Росії.

У КМДА додали, що витрата коштів з міського бюджету на демонтаж арки не є сьогодні найнагальнішим питанням.

Нагадаємо, раніше у КМДА заявили, що демонтаж колишньої Арки дружби народів може бути небезпечним.

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