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У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

Гроза в Киеве / Фото: pixabay.com

Найближчої години, з утриманням до кінця доби, 25 квітня у столиці очікується гроза.

У Києві оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Містян, яких щойно налякав грім, попередили про небезпечні метеорологічні явища. 

Про це повідомляє КМДА.

"Найближчої години, з утриманням до кінця доби, 25 квітня у столиці  очікується гроза. I рівень небезпеки. Будьте уважні та обережні! Не лякайтеся звуків грому. Під час оголошення повітряної тривоги – негайно прямуйте до укриття", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві та низці областей вже тричі за день оголошувалась повітряна тривога.

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