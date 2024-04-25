Комендантский час в Пасхальную ночь: будут ли действовать ограничения в Киевской области

В Киевской области в ночь на Пасху — 5 мая — комендантский час менять не будут. Он продлится с 00:00 до 5:00.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Пребывание на улице во время комендантского часа запрещено. Именно поэтому богослужения будут транслировать в онлайн-режиме. Верующие смогут посетить храмы после завершения комендантского часа.

Кравченко попросил принять все меры, чтобы избежать значительного скопления людей в одном месте. В случае тревоги рекомендуется пройти до ближайшего укрытия. Глава ОВА подчеркнул, что угроза новых атак российских оккупационных войск значительна. Именно поэтому все богослужения должны быть максимально безопасны.

Во время праздника правоохранители будут следить за общественным порядком и будут работать в усиленном режиме.

"Крайне важно, чтобы и люди были максимально внимательны. Поэтому прошу, если есть информация о возможных провокациях — не медлить. Сразу обращайтесь в правоохранительные органы", — подчеркнул Кравченко.

Напомним, Пасху 2024 года в Украине христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 5 мая, а христиане западного обряда праздновали 31 марта. То есть разница составляет больше месяца.

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