В Киеве объявлен первый уровень опасности: что известно

В ближайший час и до конца суток, 25 апреля, в столице ожидается гроза.
В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый. Мистян, которых только испугал гром, предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Об этом сообщает КГГА.
"В ближайшее время, с удержанием до конца суток, 25 апреля в столице ожидается гроза. I уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны! Не пугайтесь звуков грома. Во время объявления воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытия", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве и ряде областей уже трижды за день объявлялась воздушная тревога.
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