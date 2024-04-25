В Киеве объявлен первый уровень опасности: что известно

В ближайший час и до конца суток, 25 апреля, в столице ожидается гроза.

В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый. Мистян, которых только испугал гром, предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщает КГГА.

"В ближайшее время, с удержанием до конца суток, 25 апреля в столице ожидается гроза. I уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны! Не пугайтесь звуков грома. Во время объявления воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытия", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве и ряде областей уже трижды за день объявлялась воздушная тревога.

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