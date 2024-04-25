Автомобили ушли под воду: город Фастов на Киевщине затопило после грозы (видео)

В Фастове под воду ушли машины, затопило дома, люди идут по колено в холодной грязной воде.

Город Фастов Киевской области затопило после грозы.

Местные жители в Сети пишут, что под воду ушли автомобили, затопило дома. Люди выкладывают соответствующие видео.

На видео видно, как фастовчанки пытаются выйти из автобуса, поскольку залиты дороги. Девушки подкатывают брюки и идут по колено в холодной грязной воде.

После грозы город Фастов на Киевщине затопило

Напомним, в Киеве из-за грозы местные власти объявляли первый уровень опасности. В городе гремел гром, который испугал местных жителей, поскольку в Киеве до этого трижды объявлялась воздушная тревога.

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