В КГГА объяснили, почему не будут демонтировать переименованную "Арку дружбы народов"

Власти Киева не будут демонтировать арку "Свободы украинского народа".

Об этом сообщили 25 апреля в Департаменте культуры Киевской городской государственной администрации, сообщает Радио Свобода.

Как объяснили, смысл арки переосмыслен, а пространство у нее получит новую концепцию.

Кроме того, там напомнили, что после российского полномасштабного вторжения Киевсовет принял решение о переименовании арки "Дружбы народов" в арку "Свободы украинского народа". К тому времени арка символизировала воссоединение Украины и России.

В КГГА добавили, что расходование средств из городского бюджета на демонтаж арки не является сегодня самым важным вопросом.

Напомним, ранее в КГГА заявили, что демонтаж бывшей Арки дружбы народов может быть опасен.

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