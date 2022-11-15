В Киевской области сработала ПВО

Во вторник, 15 ноября, в Киевской области во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"В области работает ПВО. Есть информация о сбитых объектах", — говорится в сообщении руководителя области.

Кулеба обратился к жителям области: просит не фотографировать и не снимать места прилетов, а также находиться в укрытиях.

Ракетный удар по Киеву

Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма. В Киеве "тревога" началась в 14:21. По состоянию на 15.39 она продолжается.

Во время тревоги жители столицы начали сообщать в Сети озвуки взрывов. После этого в небе поднимался столб дыма. Стало известно об атаке на город.

В целом мэр Виталий Кличко сообщил о том, что на Печерске есть попадание в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом.

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