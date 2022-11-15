На Київщині спрацювала ППО

У вівторок, 15 листопада, у Київській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"В області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти", - йдеться у повдомленн керівника області.

Кулеба звернувся до мешканців області: просить не фотографувати та не знімати місця прильотів, а також перебувати в укриттях.

Ракетний удар по Києву

Україні станом на 14:20 15 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім окупованого Криму. У Києві "тривога" почалася о 14:21. Станом на 15:39 вона триває.

Під час тривоги мешканці столиці почали повідомляти у Мережі про звуки вибухів. Після цього у небі здіймався стовп диму. Стало відомо про атаку на місто.

Зголом мер Віталій Кличко повідомив про те, що на Печерську є влучання у два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом.

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