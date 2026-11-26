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- Киев
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Часть киевлян внезапно осталась без воды: что случилось, список адресов
В столице зафиксировали повреждение водопроводной сети, что привело к локальному отключению воды.
В Киеве из-за повреждения водопроводной магистрали 26 ноября временно без воды осталась часть домов по улице Грушецкой и в переулке Чугуевском.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
По ул. Грушецкой, 14-А зафиксировали повреждение водопроводной магистрали диаметром 500 мм.
Из-за проведения аварийно-восстановительных работ поставки воды временно прекратили по следующим адресам:
пров. Чугуевский — 10, 12, 13, 13-А, 15, 17, 19;
ул. Грушецкая — 14, 14-А, 14-Б, 14-В.
Для обеспечения жителей питьевой водой автоцистерну направили к переул. Чугуевскому, 13.
Аварийные бригады работают над устранением повреждения и восстановлением водоснабжения.
Напомним, 25 ноября в «Киевводоканале» призвали жителей столицы максимально бережно использовать воду, поскольку из-за российских атак критическая инфраструктура и оборудование водоснабжения работают с повышенной нагрузкой в сложнейших условиях. Специалисты поддерживают работу сетей в обычном режиме — о введении ограничений или графиках отключения воды не сообщалось.