Отключение воды / © Unsplash

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В Киеве из-за повреждения водопроводной магистрали 26 ноября временно без воды осталась часть домов по улице Грушецкой и в переулке Чугуевском.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

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По ул. Грушецкой, 14-А зафиксировали повреждение водопроводной магистрали диаметром 500 мм.

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Из-за проведения аварийно-восстановительных работ поставки воды временно прекратили по следующим адресам:

пров. Чугуевский — 10, 12, 13, 13-А, 15, 17, 19;

ул. Грушецкая — 14, 14-А, 14-Б, 14-В.

Для обеспечения жителей питьевой водой автоцистерну направили к переул. Чугуевскому, 13.

Аварийные бригады работают над устранением повреждения и восстановлением водоснабжения.

Напомним, 25 ноября в «Киевводоканале» призвали жителей столицы максимально бережно использовать воду, поскольку из-за российских атак критическая инфраструктура и оборудование водоснабжения работают с повышенной нагрузкой в сложнейших условиях. Специалисты поддерживают работу сетей в обычном режиме — о введении ограничений или графиках отключения воды не сообщалось.

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