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В Киеве обрушился многоэтажный дом: подробности — обновлено (фото, видео)
В Киеве обрушился многоэтажный дом. Очевидцы сообщают, что перед этим раздался взрыв.
В Киеве днем 26 ноября обрушился многоэтажный дом. В одной из квартир жилого дома по улице Драгоманова произошел взрыв, который повредил фасад здания и травмировал человека.
Об этом сообщили в соцсетях и ГСЧС Украины и в Полиции Киева.
Обвал дома в Киеве 26 ноября: что известно
Как установили полицейские, в квартире разразился туристический газовый баллон в тот момент, когда жильцы готовили еду. В ГСЧС уточнили, что дальнейшего горения не возникло, однако взрыв разрушил часть наружной стены дома.
В результате происшествия пострадал один человек. Причины инцидента будут устанавливать правоохранители. Отдельно в ГСЧС призывали граждан соблюдать правила безопасности в быту.
Как уточнили в полиции для ТСН, газовый баллон, вероятно, был большого размера. Поэтому привел к разрушению таких масштабов. А по информации спасателей, от взрыва пострадал парень, который получил незначительные ожоги. Сейчас его осматривают медики.
Напомним, что в Сети отмечали, что это произошло в многоэтажке по улице Драгоманова в Дарницком районе Киева. Дом посыпался сразу после взрыва. В то же время очевидцы отмечали, что это событие не связано с попаданием (прилетом).
Напомним, в Киеве поздно вечером, 25 ноября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.
Из-за баллистического удара россиян вечером 25 ноября ранения получили три человека. Двое из них были госпитализированы.