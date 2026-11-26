Обвал дома в Киеве 26 ноября

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В Киеве днем 26 ноября обрушился многоэтажный дом. В одной из квартир жилого дома по улице Драгоманова произошел взрыв, который повредил фасад здания и травмировал человека.

Об этом сообщили в соцсетях и ГСЧС Украины и в Полиции Киева.

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Обвал дома в Киеве 26 ноября: что известно

Как установили полицейские, в квартире разразился туристический газовый баллон в тот момент, когда жильцы готовили еду. В ГСЧС уточнили, что дальнейшего горения не возникло, однако взрыв разрушил часть наружной стены дома.

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В результате происшествия пострадал один человек. Причины инцидента будут устанавливать правоохранители. Отдельно в ГСЧС призывали граждан соблюдать правила безопасности в быту.

Как уточнили в полиции для ТСН, газовый баллон, вероятно, был большого размера. Поэтому привел к разрушению таких масштабов. А по информации спасателей, от взрыва пострадал парень, который получил незначительные ожоги. Сейчас его осматривают медики.

Обвал дома в Киеве 26 ноября

Обвал дома в Киеве 26 ноября

Напомним, что в Сети отмечали, что это произошло в многоэтажке по улице Драгоманова в Дарницком районе Киева. Дом посыпался сразу после взрыва. В то же время очевидцы отмечали, что это событие не связано с попаданием (прилетом).

Обвал дома в Киеве 26 ноября

Обвал дома в Киеве 26 ноября / © Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

Обвал дома в Киеве 26 ноября. / © соцмережі

В Киеве обрушился многоэтажный дом / © соцмережі

Обвал дома в Киеве 26 ноября. / © Главком

У Дарницькому районі Києва на вулиці Драгоманова стався вибух у багатоповерхівці / © соцмережі

У Києві обвалився багатоповерховий будинок / © соцмережі

Напомним, в Киеве поздно вечером, 25 ноября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.

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Из-за баллистического удара россиян вечером 25 ноября ранения получили три человека. Двое из них были госпитализированы.

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