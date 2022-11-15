Россия ударила ракетами по Киеву: над городом поднялся столб дыма

Жителей Киевской области призывают оставаться в укрытиях.
В Киеве и Киевской области днем 15 ноября прогремели минимум три взрыва после объявления масштабной воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные жители в Сети.
В одном из районов Киева после взрыва поднялся столб дыма. Жителей Киевской области призывают оставаться в укрытиях до сигнала "отбой воздушной тревоги".
Напомним, что снимать последствия ракетных ударов и работу противовоздушной обороны запрещено!
О взрывах также сообщали в Сумах и Черниговской области. По предварительной информации, там сработала противовоздушная оборона. Официальной информации о взрывах пока нет.
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