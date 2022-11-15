Россия ударила ракетами по Киеву: над городом поднялся столб дыма

В Киеве и Киевской области днем 15 ноября прогремели минимум три взрыва после объявления масштабной воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные жители в Сети.

В одном из районов Киева после взрыва поднялся столб дыма. Жителей Киевской области призывают оставаться в укрытиях до сигнала "отбой воздушной тревоги".

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Напомним, что снимать последствия ракетных ударов и работу противовоздушной обороны запрещено!

О взрывах также сообщали в Сумах и Черниговской области. По предварительной информации, там сработала противовоздушная оборона. Официальной информации о взрывах пока нет.

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