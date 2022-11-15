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Есть угроза ракетных обстрелов: жителей Киевщины просят оставаться в укрытиях

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1747
Время на прочтение
1 мин
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Есть угроза ракетных обстрелов: жителей Киевщины просят оставаться в укрытиях

Фото: Суспільне

Людей просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Жителей Киевской области просят оставаться в безопасных местах. Есть угроза ракетных обстрелов области.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

В Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма.

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1747
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