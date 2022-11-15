Есть угроза ракетных обстрелов: жителей Киевщины просят оставаться в укрытиях

Людей просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Жителей Киевской области просят оставаться в безопасных местах. Есть угроза ракетных обстрелов области.
Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – говорится в сообщении.
В Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма.
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