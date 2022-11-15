В Киеве открыли первый оффлайн магазин подарков созданных исключительно социальными предпринимателями — "ДоброДій"

В нем представлены около 200 товаров от 10 производителей, каждый из которых имеет свою социальную миссию: это и помощь ВСУ, создание рабочих мест для переселенцев и пенсионеров, и помощь детям, и благотворительная деятельность.

"Идея создания такого проекта возникла давно, однако за реализацию взялись только этим летом. Основная цель – помочь тем социальным предпринимателям, которые уже давно системно направляют существенную часть своей прибыли на добрые дела, масштабировать свою социальную миссию", – рассказала основательница магазина Ольга Пономаренко.

Она объяснила, что социальное предпринимательство – это не о заработке в классическом понимании. Это – о поиске возможностей помогать другим, ведь основная черта такой деятельности – это систематический перерасчет большей части своей прибыли на благотворительность. Поэтому покупая товары в Магазине Подарков "ДоброДій" вы автоматически становитесь "ДоброДій", принося не только счастье получателю подарка, но и по сути делаете для кого добро.

"На данный момент в магазине подарков представлены 10 производителей, однако мы активно приглашаем присоединяться к этому коммьюнити и другим социальным предпринимателям. Для этого необходимо просто заполнить заявку ", — говорит Ольга Пономаренко.

До сих пор в Украине не было аналогичных проектов. Именно поэтому основательница магазина Ольга Пономаренко решила объединить и представлять украинских социальных предпринимателей на полках магазина подарков "ДоброДій" и дать возможность этим производителям делать еще больше добра.

О каждом из брендов и их социальной миссии уже можно почитать в ТГ-канале "ДоброДій", а также в Инстаграмме и Фейсбуке.

График работы магазина подарков "ДоброДій" — ежедневно с 10:00 до 20:00.

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