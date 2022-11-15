Выключение света в Киеве: мужчина упал в шахту лифта, когда решил из него выйти

В Киеве полицейские спасли мужчину, упавшего в шахту лифта. Произошло это во время аварийного отключения света.

В столице стражи порядка спасли мужчину, который во время аварийного отключения света упал в шахту лифта.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Как стало известно, инцидент произошел в одной из многоэтажек на проспекте Николая Бажана. Уже на месте копны выяснили, что человек спускался по лифту в тот момент, когда исчез свет. Местный житель застрял между третьим и четвертым этажами.

Гражданин решил не ждать, а самостоятельно выбраться. Однако по неосторожности упал в лифтовую шахту.

"Полицейские Игорь Максименко и Николай Маховка поддерживали с потерпевшим разговор до приезда аварийной службы, которые открыли дверь. На дне шахты находился мужчина, который жаловался на боли в ногах и руке. Блюстители порядка вместе с жителями дома осторожно вытащили гражданина и передали врачам. Медики госпитализировали 60-летнего мужчину с многочисленными травмами”, — рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Что известно об отключении света в Киеве

Российские оккупанты во время массированных обстрелов повредили ряд объектов энергетической инфраструктуры. Из-за чего в Украине ввели аварийные отключения света.

Энергетики говорят, что стабилизационные отключения света отменять в ближайшее время не будут, наоборот, нужно научиться жить с ними.

Плановые отключения, как минимум, еще неделю будут проходить в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской области.

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