Дым от пожара в Киеве утром 26 ноября / © ТСН

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В Киеве утром 26 ноября вспыхнул сильный пожар на левом берегу возле станции красной ветки метро. Возгорание возникло в районе одного из торговых центров вследствие ночной баллистической атаки на столицу.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и подтвердили ТСН.ua в Киевской ГВА.

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Сначала местные телеграм-каналы писали, что возгорание в столице могло возникнуть на рынке «Дарынок». По разным данным, пылает или у станции метро «Лисова», или у станции «Черниговская», или — «Дарница».

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На месте утреннего пожара виден огромный столб темного дыма, поднимающийся в небо. Его видят даже из Оболони.

На фото из соцсетей черный дым виден в частности в Днепровском районе возле ТРК «Проспект», возле которого расположена ст. метро «Черниговская».

Как объяснили ТСН.ua источники в правоохранительных органах, вероятно, пожар может быть следствием ночной атаки России баллистикой по Киеву. Новых сообщений о пожарах на левом берегу столицы по состоянию на утро не поступало.

В ГСЧС Киева информацию пока не комментируют.

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В то же время в Киевской ГВА в комментарии ТСН.ua подтвердили, что пожар произошел из-за ночной атаки на столицу. Идет ликвидация последствий.

Дым от пожара в Киеве утром 26 ноября / © из соцсетей

Дым от пожара в Киеве утром 26 ноября / © ТСН

Дым от пожара в Киеве утром 26 ноября / © из соцсетей

Дым от пожара в Киеве утром 26 ноября / © из соцсетей

Дым от пожара в Киеве утром 26 ноября / © из соцсетей

Напомним, поздно вечером 25 ноября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе было зафиксировано попадание в здание на территории промзоны, еще одно нежилое здание, а также в торговый центр. В результате ударов есть разрушения, вспыхнул сильный пожар.

В результате ночной вражеской атаки на столицу пострадали семь человек.

Уже утром 26 ноября в Киеве прогремел новый взрыв во время воздушной тревоги из-за дроновой угрозы. Подробностей пока нет.

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